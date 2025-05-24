كلّ الكشوفات :: اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الوجبة السابعة والأخيرة على منصة مظلتي

أتاحت الجهات المعنية المتمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 بعموم العراق عبر الإنترنت من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، حيث اعتمدت الدولة رسميًا ميزانية الدفعة الأخيرة من برنامج دعم الفقراء والأسر الأولى بالرعاية عن غيرها، ولكي تضمن الوزارة من منح المستحقين هذا الدعم المالي قامت بوضع باقة من الشروط.

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025

أطلقت الوزراة المسؤولة رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 بالعراق خلال الأيام الماضية، ويعد هذا الدعم واحد من أهم المساعدات المالية التي حققت نجاح كبير منذ إطلاقها والتي استهدفت الأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو الذهاب مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول ومن ثم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

تحديد الوجبة المراد الاستفسار عنها.

اختيار المحافظة التي يتبع لها المستعلم.

ادخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

الضغط على خانة استعلام.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط الضرورية التي ينبغي توافرها في المتقدم من أجل قبول طلب التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: