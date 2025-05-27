تفعيل حسابك في ثواني..فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين بدون زيارة الفرع عبر موقع bankofkhartoum.com

يقدم بنك الخرطوم في السودان إمكانية فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت بدون الحاجة لزيارة فروع البنك مما يوفر الوقت للعملاء كما وفر بنك الخرطوم تطبيق بنكك الذي أتاح للسودانين والمغتربين متابعة حساباتهم وتحويل الأموال بدون زيارة أي فرع من فروع بنك الخرطوم لذا سوف نخبركم بالخطوات اللازمة لفتح الحساب.

فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين

يمكنك الحصول على حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين بعد اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى موقع بنك الخرطوم في دولة السودان.

اختيار تسجيل الدخول ثم اختر فتح حساب بنكي أونلاين.

لا بد من تحديد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

كما لفتح حساب جاري أو حساب توفير عليك تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

كتابة الرقم الوطني للمواطنين السودانيين مع رفع المستندات المطلوبة على حسب الشروط والأحكام.

أرسال طلب فتح الحساب لدى بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

انتظر مراجعة الطلب والموافقة النهائية من البنك.

مزايا فتح حساب لدى بنك الخرطوم 2025

سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية سواء عبر الفروع أو الخدمات الإلكترونية.

يقدم بنك الخرطوم أنواع حسابات بنكية مختلفة منها حسابات جارية وتوفير وحسابات خاصة بالشركة والأفراد.

كما يتميز فتح الحساب البنكي بالحصول على بطاقة صرف آلي تمكنك من السحب الإلكتروني.

يوفر بنك الخرطوم خدمة العملاء سواء كان المتقدم سوداني أو مقيم في الدولة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم