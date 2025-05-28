«برابط رسمي nataegna.net» | خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 بكل المحافظات

تشهد محركات البحث في العراق إقبال غير مسبوق من قبل آلاف الطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025، وسط حالة من الترقب والقلق الطبيعيين في هذه المرحلة الحاسمة من المسيرة التعليمية، إذ تمثل هذه المرحلة نقطة مفصلية تحدد توجه الطالب في مسيرته الدراسية المستقبلية، مما يجعل إعلان النتائج عملية ذات أهمية قصوى لجميع الأطراف، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2025

حرصًا على تسهيل وصول الطلاب إلى نتائجهم بأعلى درجات الدقة والسرعة، فعّلت وزارة التربية العراقية خدمة إلكترونية متكاملة تتيح الاستعلام عن النتائج بكل يسر عبر موقعها الرسمي. ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الرابط الرسمي.

اختيار قسم “نتائج الصف السادس الابتدائي 2025” من الصفحة الرئيسية.

تحديد خيار “الدور الأول” لتخصيص البحث.

إدخال البيانات الشخصية اللازمة بدقة، والتي تشمل الاسم الكامل، رقم الجلوس، أو اسم المدرسة.

النقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة فور صدورها رسمياً.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عبر نتائجنا