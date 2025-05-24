القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز والتشكيل المتوقع للزمالك

مجرد ساعات على مباراة هامة لجميع عشاق نادي الزمالك حيث يخوض نادي الزمالك اليوم مباراة حماسية ضد فريق نادي بتروجيت من أجل الحفاظ على المركز الثالث الذي يأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية حيث موعد مباراة الزمالك اليوم السبت في 24 مايو 2025 حيث سوف تقام المباراة بين الزمالك وبتروجت في إطار الجولة الثامنة من مرحلة التتويج في دوري نايل لذا سوف نخبركم بموعد المباراة بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت

يريد عشاق الدوري المصري التعرف على موعد مباراة الزمالك أمام بتروجيت ذلك في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب ستاد الكلية الحربية كما هناك قناة سوف تذيع المباراة كما يمكن مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام بتروجيت

تعتبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام بتروجيت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز حيث سوف تذيع المباراة هي شبكة قنوات أون تايم سبورت والقناة الناقلة لتلك المباراة هي قناة ON Time Sports 1 هي القناة الحصرية الناقلة للمباراة وجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

التشكيلة المتوقعة لنادي الزمالك