«صدمة لعشاق آبل».. تسريبات تكشف عيوب خطيرة وغير متوقعة في هاتف آيفون الجديد رغم سعره الفلكي وتقنياته المبهرة!

رغم التحسينات التي طرأت على الإصدار الجديد من هواتف آيفون، لا يخلو هذا الهاتف من بعض السلبيات التي لاحظها المستخدمون والمراجعون التقنيون، وفيما يلي نظرة تفصيلية لأبرز العيوب التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام.

عيوب هاتف آيفون الجديد

واحدة من أكثر الشكاوى شيوعا تتعلق بارتفاع حرارة الهاتف أثناء استخدام التطبيقات الثقيلة أو الألعاب ذات الرسوميات العالية، هذا الارتفاع في الحرارة لا يقتصر فقط على شعور المستخدم بعدم الراحة، بل قد يؤدي إلى خفض أداء المعالج تلقائيا للحفاظ على درجة الحرارة مما ينعكس سلبا على الأداء العام.

سرعة الشحن المحدودة

على الرغم من التطور التقني في عالم الشحن السريع إلا أن هاتف آيفون الجديد لا يزال يعاني من بطء نسبي في سرعة الشحن، فالمستخدمون بحاجة إلى وقت أطول لشحن الهاتف بشكل كامل مقارنة بالهواتف الأخرى المنافسة التي تقدم سرعات شحن فائقة كما أن الشاحن السريع لا يأتي ضمن محتويات العلبة، ما يعد نقطة سلبية إضافية.

غياب الابتكار في التصميم

تصميم الهاتف لم يشهد تغييرات جذرية بل اعتمدت الشركة على نفس النهج التقليدي مع بعض التحسينات الطفيفة، هذا التشابه الكبير في الشكل الخارجي بين الإصدارات السابقة والحالية قد لا يرضي المستخدمين الباحثين عن تجديد أو مظهر عصري مختلف.

الاعتماد على الملحقات المدفوعة

من الأمور التي أثارت انتقادات المستخدمين هو غياب بعض الملحقات الأساسية مثل الشاحن وسماعة الأذن من علبة الهاتف، هذا التوجه يفرض على المستخدم تحمل تكاليف إضافية لاقتناء ما يفترض أن يكون جزءا من التجربة الأساسية للهاتف.

مشاكل في نظام التشغيل الجديد

الإصدار الجديد من نظام التشغيل قد يواجه بعض المشكلات في الأسابيع الأولى من إطلاقه، من بين هذه المشكلات البطء المؤقت في بعض التطبيقات، أو ظهور أخطاء غير متوقعة وهو ما يستدعي انتظار تحديثات لاحقة لتحسين الاستقرار وإصلاح الثغرات.

في الختام، ورغم أن هاتف آيفون الجديد يأتي بمزايا متقدمة، إلا أن العيوب المذكورة أعلاه تجعل من الضروري على المستخدمين تقييم احتياجاتهم بعناية قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة عند مقارنة الهاتف بغيره من الأجهزة المنافسة في نفس الفئة السعرية.