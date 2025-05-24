لولو صارت شرطية..تردد قناة وناسة كيدز 2025 على القمر نايل سات وعرب سات

بفضل محتوى قناة وناسة كيدز الفضائية الممتع والمناسب لأعمار الأطفال كسبت شهرة واسعة القناة الفضائية كما أصبح لها عدد كبير من المشاهدين حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي نالت إعجاب الأطفال والأسر على حد سواء كما من أهم أغاني قناة وناسة كيدز هي أغنية لولو شرطية وأغنية لولو ضربت ميدو وغيرها الكثير من الأغاني التي تسلي الأطفال وتساهم في تعليمهم بطريقة ممتعة وبسيطة.
مميزات قناة وناسة كيدز 2025
- قناة وناسة بجودة عالية في الصوت والصورة وتقدم محتوى ترفيهي يجذب الأطفال.
- قناة وناسة مجانية وغير مشفرة متاحة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
- يمكن مشاهدة جميع البرامج الغنائية في مواعيد مختلفة لأن القناة الفضائية توفر فترة إعادة يومية.
تردد قناة وناسة كيدز 2025
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
- القناة غير مشفرة
قناة وناسة كيدز عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
- القناة: مجانية
طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز على الريسيفر
- عليك الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الريسيفر.
- ثم اختيار التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك تحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات مع إضافة التردد الجديد.
- كتابة بيانات التردد والاستقطاب والترميز.
- الضغط بعد ذلك على زر البحث.
- في نهاية البحث عليك حفظ قناة وناسة كيدز ضمن قائمة القنوات.
- بذلك يمكن مشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال الصغيرة على مدار اليوم بدون تشفير وبجودة ممتازة في الصوت والصورة.