لولو صارت شرطية..تردد قناة وناسة كيدز 2025 على القمر نايل سات وعرب سات

بفضل محتوى قناة وناسة كيدز الفضائية الممتع والمناسب لأعمار الأطفال كسبت شهرة واسعة القناة الفضائية كما أصبح لها عدد كبير من المشاهدين حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي نالت إعجاب الأطفال والأسر على حد سواء كما من أهم أغاني قناة وناسة كيدز هي أغنية لولو شرطية وأغنية لولو ضربت ميدو وغيرها الكثير من الأغاني التي تسلي الأطفال وتساهم في تعليمهم بطريقة ممتعة وبسيطة.

مميزات قناة وناسة كيدز 2025

قناة وناسة بجودة عالية في الصوت والصورة وتقدم محتوى ترفيهي يجذب الأطفال.

قناة وناسة مجانية وغير مشفرة متاحة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

يمكن مشاهدة جميع البرامج الغنائية في مواعيد مختلفة لأن القناة الفضائية توفر فترة إعادة يومية.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

القناة غير مشفرة

قناة وناسة كيدز عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

القناة: مجانية

طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز على الريسيفر