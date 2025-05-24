القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الاسباني والتشكيل المتوقع

تعتبر مباراة ريال مدريد أمام فريق ريال سوسيداد من المباريات الهامة اليوم ذلك في الجولة 38 بالدوري الإسباني في يوم السبت 24 مايو 2025 ذلك في تمام 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سانتياجو برنابيو ويرغب الفريقين تحقيق الفوز في المباريات الختمامية في الدوري الاسباني لذا سوف نخبركم القنوات الفضائية الناقلة للمباراة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

تعتبر من أهم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد هي شبكة قنوات بي إن سبورت وتنقل المباراة على beIN Sports HD3 التي لها حق إذاعة مباريات الشرق الأوسط مع أفريقيا كما المعلق هو حفيظ دراجي كما سوف تنقل المباراة على قناة Movistar La Liga في إسبانيا كذلك قناة ABC / ESPN+ في الولايات المتحدة الأمريكية لذا سوف نخبركم بالتشكيلة المتوقعة في اللقاء بين الفريقين حيث يريد فريق ريال مدريد تحقيق الفوز على أرضه وسط جمهوره وتحقيق ثلاثة نقاط كما يريد فريق ريال سوسيداد الفوز في المباريات الختمامية في الدوري الاسباني.

ما هي التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

إليك التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد كما يلي بالتفصيل: