القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا وتشكيلة الفريقين

تعتبر مباراة بيراميدز وصن داونز من أهم المباريات التي سوف تقام اليوم حيث السبت 24 مايو 2025 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا سوف تكون مباراة الذهاب ويطمح فريق بيراميدز الفوز على فريق صن داونز من أجل تحقيق إنجاز تاريخي هو الحصول دوري أبطال أفريقيا كما مباراة الإياب الأحد 1 يونيو 2025 على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد صن داونز هي شبكة قنوات بي إن سبورت beIN Sports حيث سوف تنقل قناة beIN Sports HD 8 البث الفضائي الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يمكن مشاهدة تلك المباراة المهمة على قناة أون تايم سبورت الأرضية للمشاهدين داخل مصر كما معلق تلك المباراة هو علي محمد علي.

ما هي تشكيلة فريق بيراميدز

إليك تشكيلة لدى فريق بيراميدز كما يلي:

بيراميدز حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي و أحمد سامي و أسامة جلال و محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه و مهند لاشين كريم حافظ و رمضان صبحي و وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ما هي تشكيلة فريق صن داونز

سوف نوضح لكم التشكيلة لفريق صن داونز كما يلي: