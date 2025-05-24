العد التنازلي بدأ.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول في جميع عموم المحافظات

تعتبر مرحلة السادس الابتدائي من أهم المحطات التعليمية في العراق، حيث تمثل نقطة الانتقال الحاسمة بين التعليم الابتدائي والمرحلة المتوسطة، ما يجعل نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول ذات أهمية كبيرة لجميع الطلاب وأسرهم، وتزداد أهمية هذه النتائج في ظل تطلعات الطلاب إلى تحقيق النجاح والتفوق، وانشغال أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم ومساندتهم في هذه المرحلة المفصلية التي تحدد مستقبلهم الدراسي، ومع انتهاء الامتحانات النهائية، تتجه الأنظار نحو موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2025، وآليات الحصول عليها بكل سهولة وشفافية.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول سيتم الكشف عنها خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وقد بدأت لجان التصحيح أعمالها مباشرة بعد انتهاء كل امتحان، مع الالتزام بمعايير دقيقة وشفافة لضمان العدالة لجميع الطلبة، وتجدر الإشارة إلى أن النتائج ستعتمد بشكل رسمي من المديريات العامة للتربية في كل محافظة على حدة، مما يعني أن إعلان النتائج سيكون تدريجيًا حسب انتهاء التصحيح والتدقيق في كل مديرية.

المحافظات المشمولة بنتائج السادس الابتدائي العراق 2025

تشمل نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول كافة المحافظات العراقية دون استثناء، بما في ذلك المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية أو الظروف الخاصة، ويأتي هذا ضمن جهود وزارة التربية لضمان العدالة والمساواة لجميع الطلبة، ومن بين المحافظات المشمولة:

بغداد (الكرخ الأولى، الثانية، الثالثة، الرصافة الأولى، الثانية، الثالثة)

البصرة

نينوى

كركوك

الأنبار

النجف

ديالى

بابل

واسط

كربلاء

ذي قار

ميسان

المثنى

القادسية

صلاح الدين

دهوك

أربيل

السليمانية

وسيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول بشكل متتابع عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة فور اعتمادها من المديريات.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

حرصت وزارة التربية العراقية على تبسيط عملية استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول من خلال آلية إلكترونية سهلة وسريعة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا. اجتياز التحقق الأمني (أنا لست روبوتًا). اختيار تبويب “نتائج السادس الابتدائي”. تحديد العام الدراسي “2025”. اختيار نوع النتيجة “الدور الأول”. تحديد المحافظة المطلوبة. تحميل ملف PDF الخاص بنتائج المديرية. فتح الملف والبحث عن اسم الطالب والمدرسة والدرجات.

يفضل الاحتفاظ بنسخة إلكترونية أو مطبوعة من النتيجة، تحسبًا للحاجة إليها في التقديم للمرحلة المتوسطة أو عند مراجعة المدرسة.

روابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

وفرت وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا عدة منصات إلكترونية رسمية للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول فور إعلانها من المديريات التعليمية، ومن أبرز هذه الروابط:

الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

موقع نتائجنا

منصات بديلة: ناجح، النجاح، السومرية التعليمية

تتيح هذه المواقع إمكانية الوصول السريع والمباشر للنتائج دون عناء أو تأخير، مما يسهل على الطلاب وأسرهم متابعة كل جديد يخص نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول لحظة بلحظة.