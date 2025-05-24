ضبط واستقبال.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 Elfadjer TV لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 على جميع الاقمار

يبحث العديد من عشاق الدراما التركية التاريخية في الوطن العربي عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 لمتابعة الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان، أحد أكثر المسلسلات متابعةً في الوقت الحالي، وتُعد قناة Elfadjer TV من أبرز القنوات العربية التي تبث المسلسلات التركية المترجمة والمدبلجة بجودة عالية دون تشويش أو تقطيع، وسنتعرف معا على طريقة استقبال تردد قناة الفجر على الريسيفر بالخطوات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 عرب سات

إذا كنت تتابع عبر قمر عرب سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية يدويًا على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح القائمة الرئيسية باستخدام ريموت التحكم. اختر “التركيب” أو “البحث اليدوي”. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). أدخل بيانات التردد (كما في الأعلى). اضغط “بحث”، ثم انتظر حتى يتم تحميل القنوات. احفظ التغييرات لتثبيت القناة في قائمة القنوات.

مميزات قناة الفجر الجزائرية 2025

محتوى عائلي: خالٍ من المشاهد غير اللائقة.

جودة بث عالية: تعمل بجودتي SD وHD.

بث مستمر 24/7: بدون انقطاع أو تشويش.

ترجمة احترافية: تناسب جميع أفراد الأسرة.

مجموعة مسلسلات متميزة: تلبي ذوق محبي التاريخ والدراما.

المسلسلات المعروضة على قناة الفجر 2025

تضم القناة قائمة من أبرز الأعمال التركية التاريخية، أبرزها: