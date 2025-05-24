ضبط واستقبال.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 Elfadjer TV لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 على جميع الاقمار

يبحث العديد من عشاق الدراما التركية التاريخية في الوطن العربي عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 لمتابعة الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان، أحد أكثر المسلسلات متابعةً في الوقت الحالي، وتُعد قناة Elfadjer TV من أبرز القنوات العربية التي تبث المسلسلات التركية المترجمة والمدبلجة بجودة عالية دون تشويش أو تقطيع، وسنتعرف معا على طريقة استقبال تردد قناة الفجر على الريسيفر بالخطوات.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025
يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:
-
التردد: 12645
-
الاستقطاب: أفقي (H)
-
معدل الترميز: 27500
-
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
-
الجودة: SD
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 عرب سات
إذا كنت تتابع عبر قمر عرب سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
-
التردد: 11034
-
الاستقطاب: أفقي (H)
-
معدل الترميز: 27500
-
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
-
الجودة: HD
كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025
لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية يدويًا على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
-
افتح القائمة الرئيسية باستخدام ريموت التحكم.
-
اختر “التركيب” أو “البحث اليدوي”.
-
حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
-
أدخل بيانات التردد (كما في الأعلى).
-
اضغط “بحث”، ثم انتظر حتى يتم تحميل القنوات.
-
احفظ التغييرات لتثبيت القناة في قائمة القنوات.
مميزات قناة الفجر الجزائرية 2025
-
محتوى عائلي: خالٍ من المشاهد غير اللائقة.
-
جودة بث عالية: تعمل بجودتي SD وHD.
-
بث مستمر 24/7: بدون انقطاع أو تشويش.
-
ترجمة احترافية: تناسب جميع أفراد الأسرة.
-
مجموعة مسلسلات متميزة: تلبي ذوق محبي التاريخ والدراما.
المسلسلات المعروضة على قناة الفجر 2025
تضم القناة قائمة من أبرز الأعمال التركية التاريخية، أبرزها:
-
مسلسل المؤسس عثمان – الموسم السادس
-
مسلسل صلاح الدين الأيوبي – الجزء الثاني
-
مسلسل محمد الفاتح
-
مسلسل قيامة أرطغرل
-
مسلسل بربروس
-
مسلسل ألب أرسلان