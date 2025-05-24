استعد للراحة>> جدول الإجازات 1446 في السعودية للقطاع العام والخاص

مع انطلاق بداية كل عام جديد تعتمد الدولة جدول الإجازات 1446 في السعودية بشكل رسمي، حيث تعد العطلات إحدى الأمور الهامة التي من خلالها يستطيع العمال والطلاب أخذ قسطاً من الراحة واستجماع النشاط مرة أخرى، ولقد تتنوع الإجازات بالمملكة العربية السعودية فمنها مناسبات وطنية وبعضها مناسبات دينية، ومما لاشك فيه أنها فرصة ذهبية لتقوية الروابط و العلاقات بين الأهل والأصدقاء، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

جدول الإجازات 1446 في السعودية

وفقاً للخطة الزمنية المتبعة نذكر لكم جدول الإجازات 1446 في السعودية للموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة سواء والطلاب وتكون موزعة على الفصول الدراسية الثلاثة، وإليك تفاصيل الإجازات بحسب ما تم اعتماده رسمياً:

23 يناير 2025: إجازة منتصف العام الدراسي.

23 فبراير 2025: إجازة يوم التأسيس.

24 فبراير 2025: إجازة الشتاء.

20 مارس 2025: إجازة عيد الفطر.

30 مايو 2025: إجازة عيد الأضحى.

23 سبتمبر 2025: يوم التأسيس الوطني.

العطلات المدرسية للعام الدراسي 1446-2025

أعدت وزارة التربية والتعليم خطة زمنية يتم من خلالها توزيع أيام العطل الرسمية بجميع أنواعها للعام الدراسي 2025/2024، حيث يراعى خلالها راحة المعلمين والطلاب من أجل التقاط أنفاسهم واستعادة نشاطهم للدراسة من جديد، ووفقاً لما جاء نذكرها لكم: