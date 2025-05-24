Bank of Khartoom فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر موقع البنك وتطبيق بنكك الرسمي من مكانك يا زول

سنشرح لكم طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025،حيث يواصل بنك الخرطوم ترسيخ مكانته كأحد أقوى وأقدم البنوك في السودان، حيث يقدم لعملائه حلولاً رقمية مبتكرة تواكب تطور الخدمات المصرفية عالميًا، ومن أبرز الخدمات التي أطلقها مؤخرًا هي خدمة فتح الحساب أون لاين 2025 دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك، وذلك عبر تطبيق “بنكك” المتاح على جميع هواتف الأندرويد والآيفون.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

لإنشاء حساب بنكي جديد من خلال الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك الخرطوم.

يمكنك تحميل تطبيق بنكك (Bankak) من متجر Google Play أو Apple Store

الضغط على خيار “فتح حساب جديد” من القائمة الرئيسية.

تعبئة نموذج البيانات الشخصية بدقة، وتشمل الاسم، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

رفع المستندات الرسمية بصيغة إلكترونية، على أن تكون سارية المفعول (الرقم الوطني أو جواز السفر).

قراءة والموافقة على الشروط والأحكام.

بعد مراجعة البيانات والموافقة، سيتم إرسال رقم الحساب البنكي الجديد على رقم هاتفك المُسجل.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

قبل البدء في عملية التسجيل، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لضمان إتمام عملية فتح الحساب بنجاح:

الحد الأدنى للإيداع: يجب أن يقوم المتقدم بإيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية. السن القانوني: يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأكثر. الوثائق المطلوبة: تقديم الرقم الوطني الساري أو جواز السفر، بالإضافة إلى التوقيع الرسمي. الموافقة على الشروط: يجب الإقرار والموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

توفر هذه الخدمة تجربة مصرفية ميسّرة وسريعة للمواطنين داخل وخارج السودان، حيث يمكن لأي مواطن مؤهل إنشاء حساب بنكي كامل الوظائف من خلال خطوات إلكترونية بسيطة، تشمل استقبال رقم الحساب على الهاتف المحمول واستخدام كافة الخدمات المصرفية مثل التحويلات، دفع الفواتير، وإدارة الحساب عن بُعد.