خطوات تثبيت تردد قناة بين سبورت الرياضية على نايل وعرب سات 2025

يسعد عشاق كرة القدم الآسيوية بالتعرف على تردد قناة بين سبورت الرياضية فقد أثبتت قنوات بي إن سبورت نفسها كوجهة متميزة لتغطية البطولات والمباريات الحصرية وتبرز بتغطية شاملة وجودة عالية وهذا ما يميزها عن غيرها من باقي القنوات الفضائية الرياضية الآخر من.
تردد قناة بين سبورت الرياضية
يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على النايل سات من خلال التردد التالي
- تردد القناة: 11013
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
تردد قناة بين سبورت الرياضية على سهيل سات
يمكن ضبط قناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات عن طريق التردد التالي
- تردد القناة: 11547
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅔.
- القمر الصناعي هو النايل سات
- جودة القناة hd.
تردد قناة بين سبورت الرياضية 1 على عرب سات
يمكن ضبط قناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي عرب سات من خلال معرفة البيانات الآتية
- تردد القناة: 11585.
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة البث hd.
مميزات قناة بين سبورت الرياضية
توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة بين سبورت الرياضية عن غيرها من القنوات الفضائية الرياضية الأخرى ومنها ما يلي
- متابعة الأحداث الكروية والمباريات المتنوعة بشكل حصري.
- تقديم مجموعة من البرامج والفعاليات المصاحبة للمونديال الآسيوي.
- جودة القناة عالية من حيث الصوت والصورة نظرا لاستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة.
- الاهتمام بعرض البطولات الحصرية.