“اخر كـلام” موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم أو رقم الجلوس الترم الثاني 2025 عبر بوابة الازهر الشريف www.azhar.eg

يهتم العديد من الطااب وأولياء الأمور بالتعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم أو رقم الجلوس الترم الثاني 2025 وخطوات الاستعلام عنها، حيث أكد قطاع المعاهد الأزهرية من خلال بيان رسمي بأنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات لكافة الأوراق الامتحانية ومن ثم سيتم الإعلان عنها رسميا، ومن المنتظر بأن تظهر النتيجة خلال الفترة القليلة المقبلة وبالأخص في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل 2025.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

يمكن للطلاب التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري وذلك عبر الدخول على رابط بوابة الازهر الشريف ومن ثم يتم اتباع الخطوات المقبلة:

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

من ثم يتم النقر على خانة النتائج

تحديد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

كتابة رقم الجلوس والاسم للطالب.

أخير انقر على زر عرض النتيجة وانتظر لتظهر الدرجات بالتفصيل.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025 من خلال النقاط الآتية: