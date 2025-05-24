“لو اسمك معاهم هتقبض!!”.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025 في العراق عبر منصة مظلتي وأهم الشروط

في ظل التوجه الحكومي المتزايد نحو دعم الفئات الهشة في المجتمع العراقي، شهدت محركات البحث مؤخرًا اهتمامًا واسعًا بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025، وذلك عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الوجبة السابعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية لهذا العام. ويأتي هذا الإعلان في وقت ينتظر فيه آلاف المواطنين الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025

لتسهيل عملية الوصول إلى أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025، فعلت وزارة العمل منصة إلكترونية رسمية تحت اسم “مظلتي”، يمكن من خلالها للمواطنين التعرف على موقف طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية. ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي منصة مظلتي عبر الإنترنت. تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني للمتقدم. من القائمة الرئيسية، اختيار قسم “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”. تحديد “الوجبة السابعة” من خيارات البحث. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم بطلب الدعم. الضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة بعد التحديث.

تُحدَّث قاعدة البيانات بشكل مستمر بمجرد صدور قرارات شمول جديدة، لذا يُنصح بمراجعة المنصة بشكل دوري.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2025

أوضحت وزارة العمل أن هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها لدى المتقدمين لضمان شمولهم ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025، ومن أبرزها: