وزارة التعليم السعودي تكشف عن جدول اختبارات الفصل الثالث 1446 “هنـــــــــــــــــا”

بدأ العد التنازلي لموعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث في المملكة 1446 ونهاية العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، حيث ازدادت التساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة عن معرفة كافة تفاصيل مواعيد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأخير وذلك ضمن النظام المعتمد من وزارة التعليم السعودية، وأعلنت الوزارة السعودية في بيان رسمي عن موعد الاختبارات النهائية للعام الجاري وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعلنة والتي تهدف إلى منح الطلاب الفرصة للتحضير الأكاديمي في هذه الفترة.

جدول اختبارات الفصل الثالث 1446

يتزامن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث في المملكة السعودية خلال العام الجاري مع موسم الحج، حيث قررت وزارة التعليم السعودية تقديم موعد امتحانات الطلاب في بعض المناطق التي تتأثر بازدحام للحجاج خلال فترة الامتحانات حيث تم الإعلان عن جدول الاختبارات النهائية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية فمن المقرر أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثالث الشفوية 25 مايو وتستمر حتى 27 ذي القعدة، بينما الاختبارات التحريرية في 15 يونيو، بينما اختبارات الدور الثاني تعقد في 23 يونيو 2025 وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1447 في المملكة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1447 للطلاب في كافة المراحل التعليمية ومن المقرر أن يكون يوم 24 أغسطس 2025 وسوف يتم تجهيز الجدول الزمني الخاص بالإختبارات مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وتعتبر اختبارات الفصل الدراسي الثالث من أهم المراحل التعليمية التي يسعى الطلاب إلى معرفتها جيدًا نظرًا لأهميتها الحاسمة في مستقبلهم التعليمي.