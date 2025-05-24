موعد نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 في العراق ورابط الاستعلام عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq في عموم المحافظات

يترقب آلاف الطلبة وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025، خاصة بعد انتهاء الامتحانات النهائية التي جرت وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح، وتزايدت عمليات البحث على محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي عن توقيت إعلان النتائج، وكذلك رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية.

موعد نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025

بحسب مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية العراقية، من المتوقع أن يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول خلال الأيام الأخيرة من شهر مايو أو مطلع يونيو المقبل كحد أقصى، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية في عموم المحافظات، وتعمل لجان التصحيح والرصد على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال الفنية قبل رفع النتائج إلكترونيًا، ويُشار إلى أن نتائج الصف السادس الابتدائي تُعلَن بشكل تدريجي بحسب كل محافظة، وتبدأ أولاً من المحافظات التي تنتهي من التصحيح مبكرًا، ثم تُستكمل بقية المحافظات تباعًا، ويُتوقع أن تكون النتائج متاحة في:” بغداد، نينوى، البصرة، كركوك، الأنبار، النجف، كربلاء، واسط، ديالى، صلاح الدين، ميسان، وذي قار” خلال الاسبوع الجاري.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025

أعلنت وزارة التربية أن نتائج السادس الابتدائي دور أول 2025 ستكون متوفرة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى مواقع التربية في كل محافظة. ويمكن للطلبة وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج بسهولة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. الضغط على قسم “نتائج الامتحانات” من الصفحة الرئيسية. اختيار المرحلة الدراسية: “الصف السادس الابتدائي”. تحديد المحافظة التابع لها الطالب. تحميل ملف PDF الخاص بنتائج المحافظة، ثم البحث عن اسم الطالب أو رقم الجلوس داخل الملف.

كما توفر بعض مديريات التربية روابط مباشرة لنتائج المدارس في المحافظات، ويمكن متابعتها عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك أو تليجرام، وبعد ظهور النتائج، يُنصح الطلبة وأولياء الأمور بالاحتفاظ بنسخة إلكترونية أو ورقية من النتيجة، ومراجعة المدرسة في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالدرجات. كما يمكن للطلاب الناجحين الاستعداد مبكرًا للمرحلة المتوسطة من خلال مراجعة المناهج التمهيدية.