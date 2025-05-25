كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 بالشروط اللازمة

تم الكشف علي أسهل خطوات من اجل فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم لتفعيل جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلي احد فروح البنك، علي الرغم من أن بنك الخرطوم واحد من اقدم وابرز البنوك الحكومية التي تم إنشائها بالإضافة إلي أنها تقدم الكثير من الخدمات للعملاء بإتباع طرق مميزة سنسردها لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع، كما سنوضح لكم الشروط اللازمة لفتح الحساب بالإضافة إلي خطوات فتح الحساب كل ذلك سنوضحه لكم إليكم التفاصيل.
فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025
اتبع الخطوات التالية من اجل فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين والتي تتمثل في:
- في البداية: الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.
- ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- قم بالنقر علي تحديد خدمة فتح حساب، ثم اختر إذا كان جاري أو توفير.
- ادخل بالبيانات الشخصية، إرفاق كافة الأوراق.
- الموافقة علي جميع الشروط، الأحكام.
- التأكد من إدخال جميع البيانات، المستندات بكيفية صحيحة.
- في النهاية: انقر علي زر تقديم الطلب.
شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025
كشف بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم ولكن حدد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العملاء حيث تتمثل في:
- أولا: يشترط علي العميل المتقدم بفتح الحساب أن لا يقل عمرة عن 18 سنه.
- ثانيا: أن يكون حاملا للجنسية السودانية.
- ثالثا: الموافقة علي جميع الشروط والأحكام.
- رابعا: حدد إدارة بنك الخرطوم يشترط علي العميل الذي يقوم بفتح الحساب أن لا تقل قيمة الحساب علي 10 ألف جنيها سوداني.
- خامسا: تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، او تقديم صورة من جواز السفر.
- أخيرا: المداومة علي حالة طلب التقديم من حين إلي الأخر، عدم معرفة أي شخص أخر بأرقام الحساب وذلك للمحافظة علي السرية التامة.