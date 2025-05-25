كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 بالشروط اللازمة

تم الكشف علي أسهل خطوات من اجل فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم لتفعيل جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلي احد فروح البنك، علي الرغم من أن بنك الخرطوم واحد من اقدم وابرز البنوك الحكومية التي تم إنشائها بالإضافة إلي أنها تقدم الكثير من الخدمات للعملاء بإتباع طرق مميزة سنسردها لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع، كما سنوضح لكم الشروط اللازمة لفتح الحساب بالإضافة إلي خطوات فتح الحساب كل ذلك سنوضحه لكم إليكم التفاصيل.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

اتبع الخطوات التالية من اجل فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين والتي تتمثل في:

في البداية: الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر علي تحديد خدمة فتح حساب، ثم اختر إذا كان جاري أو توفير.

ادخل بالبيانات الشخصية، إرفاق كافة الأوراق.

الموافقة علي جميع الشروط، الأحكام.

التأكد من إدخال جميع البيانات، المستندات بكيفية صحيحة.

في النهاية: انقر علي زر تقديم الطلب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

كشف بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم ولكن حدد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العملاء حيث تتمثل في: