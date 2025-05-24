تحديث android 16 الجديد .. وقائمة كاملة بأسماء الهواتف التي تدعم التحديث

ملايين المستخدمين لنظام android 16 على انتظار لتحديث android 16 الجديد، حيث بدأت غوغل فعليًا العد التنازلي لإصدار نظامها الجديد أندرويد 16 وهو نظام التشغيل المرتقب لمرحلة استقرار المنصة وهذا يعني أن الإصدار الرسمي الجديد يحمل مجموعة من المميزات الثورية ومن المتوقع إصداره خلال الأيام المقبلة.

تحديث android 16

أعلنت شركة غوغل عن موعد إصدار التحديث الجديد android 16 ومن المقرر إصداره في الربع الثاني من 2025 ومن المتوقع في شهر يونيو المقبل مع وجود بعض الشائعات عن إنه يتم إصداره مبكرًا في شهر مايو الجاري، ولكن هذا يجعله أقدم إصدار رسمي للأندرويد ويتم طرحه مقارنًة بالإصدارات السابقة، ويتوفر الإصدار التجريبي للأندرويد 16 حاليًا على مجموعة من هواتف بيكسل وبعض الأجهزة الأخرى.

أهم مميزات تحديث android 16

يتميز تحديث android 16 الجديد بمجموعة من المميزات المختلفة والتي تتمثل في الآتي: