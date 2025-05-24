مباراة بيراميدز وصن داونز .. اللقاء الحاسم والمواجهة الحرة عبر القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ينتظر فريق بيراميدز مواجهة قوية مع نظيره فريق صن داونز في ذهاب الدور النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث اقترب العد التنازلي على موعد نهائي البطولة القارية الأعرق في تاريخ أفريقيا في مباراتين يومي 24 مايو و 1 يونيو، حيث استطاع الفريقين أن يتفوقا على جميع منافسيهم في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي وصولًا إلى المباراة النهائية بحثًا عن نجمة أفريقية أولى لبيراميدز أو ثانية لمنافسة صن داونز.

بيراميدز وصن داونز

يستعد فريق فريق بيراميدز ليحل ضيفًا على نظيره فريق صن داونز الجنوب الجنوب الأفريقي في إطار ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم 2024/2025 بدايًة من دور المجموعات حتى المربع الذهبي وبلوغ المباراة النهائية، ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا يوم السبت الموافق 24 مايو الجاري وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على أرض ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، وتبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواعيد مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز 2024/2025

متبقي مبارياتان فقط بين بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا وتأتي في الموعد التالي: