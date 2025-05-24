عاجل! .. تعديلات جديدة “البنك المركزي المصري سعر الفائدة بعد الانخفاض” .. اعرف التفاصيل

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها عن خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة، وقررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة، ويأتي هذا القرار انعكس لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها السابق سعر الفائدة بنسبة 1٪ لكي تصل إلى 24٪ للإيداع، و 25٪ للإقراض ويأتي هذا القرار وسط تباين التوقعات لدى معظم المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1٪ أو التثبيت وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت جميع أسعار الفائدة بأن البنك المركزي المصري ينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة لتبين أثرها على السوق خلافًا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة.

أسعار الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة

جاءت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك بعد قرار البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة كما يلي: