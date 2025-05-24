قرارات البنك المركزي المصري بشأن شهادات الادخار في البنوك وتعديل نسب الفائدة %

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الدوري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪، حيث أصدر البنك الأهلي المصري شهادة الادخار بعائد 19.5٪ لمدة ثلاث سنوات وتعتبر من أفضل الأوعية الادخارية التي تناسب جميع العملاء وهي وعاء ادخاري خالي من المخاطر، وتعتبر شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطنين من خلال الحصول على دخل شهري ثابت.

شهادات الادخار

أصدر البنك الأهلي شهادات الادخار للاستثمار والتي تتمثل في الآتي:

شهادات إدخار البنك الأهلي البلاتينية لمدة ثلاث سنوات بجميع دوريات صرفها بنسبة 2٪ وأصبح العائد بنسبة 21٪ شهريًا، والحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت ويتم الاستثمار فيها لمدة ثلاث سنوات والعائد الجديد للشهادة أصبح 19.5٪ ويتم صرفها شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج شهريًا وأصبح العائد الجديد للشهادة 24٪ ويتم الاستثمار فيها لمدة ثلاث سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير وأصبح العائد على شهادة الادخار بنسبة 25.25٪ ويمكن الادخار فيها بحد أدنى 1000 جنيه.

قرار تخفيض عوائد شهادات إدخار البنك الأهلي خلال 2025

أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في تصريحاته أن لجنة الأصول والخصوم اجتمعت وقررت وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية بجميع دوريات صرف العائد في كافة فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية، وأعلنت لجنة السياسة النقدية أيضًا عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100٪ وقررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ويأتي هذا القرار انعكاس لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية.