“متاحة الآن على 3 أقمار صناعية جداد” .. تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة جميع المسلسلات التركية 2025

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة مسلسل الموسي عثمان الذي يعتبر من أشهر المسلسلات على مستوى الوطن العربي، ويعتبر من أشهر الأعمال التاريخية التركية التي ينتظرها المشاهدين أسبوعيًا، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات الناقلة لحلقات المسلسل مترجمة إلى اللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12645.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12130.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: