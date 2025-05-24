تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2025 .. لمتابعة مباريات الدوري المصري اليوم

قناة أون تايم سبورت تعتبر من أبرز وأشهر القنوات الرياضية على مستوى العالم العربي وحققت شهرة كبيرة بفضل تنوع محتواها الرياضية، وتعتبر من أبرز وأشهر القنوات الرياضية الفضائية المتخصصة في نقل المحتويات الرياضية والبطولات المحلية والعالمية، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم.

تردد قناة أون تايم سبورت على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.

النقر على خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.

اضغط على زر “إضافة قناة جديدة”.

تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على جهاز الاستقبال “نايل سات أو عرب سات”.

كتابة بيانات القناة التي تريد ضبطها وهي: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

النقر على خانة “البحث عن القناة”.