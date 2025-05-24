“من هنـــــا” .. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7

في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات المستحقة حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز ل 15 ألف وحدة سكنية جديدة بمساحات مختلفة تتفاوت ما بين 90 متر و 127 متر مربع وذلك ضمن مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي” من القائمة الرئيسية.

إدخال بيانات الشخص المستعلم في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

يجب على المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتمثل في الآتي: