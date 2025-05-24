بعد العيد على طول .. موعد الاختبارات النهائية 1446 للفصل الدراسي الثالث بالسعودية

ازدادت التساؤلات من الطلاب وأولياء عن موعد الاختبارات النهائية 1446هـ وفي ظل سعي وزارة التربية والتعليم السعودية لتحقيق التوازن المثالي بين فترات التعليم والراحة أعلنت عن الموعد الرسمي للاختبارات النهائية التي يتساءل عنه الطلاب وأولياء الأمور في المملكة، وهناك فترات إجازة مطولة ضمن التقويم الدراسي وتأتي هذه المبادرة من أجل توفير بيئة تعليمية أكثر مرونة ونشاط بحيث تسهم في تحسين الأداء الدراسي والنفسي للطلاب.

موعد الاختبارات النهائية 1446

وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم السعودية فإن مواعيد الاختبارات النهائية تم تحديدها رسميًا ووفقًا للتقويم الدراسي فإن بداية اختبارات الفصل الدراسي الثالث تكون يوم الاثنين الموافق 24 ذو القعدة 1446هـ والذي يوافق 29 مايو 2025 وسوف يتم الإعلان عن النتائج رسميًا يوم الخميس الموافق 23 ذو الحجة، بالتالي فإن مجرد انتهاء الإجازة المطولة الأخيرة لن يتبقى سوى ثلاثة أسابيع تقريبًا قبل انطلاق الامتحانات النهائية وهذا يجعل الإجازة محطة حاسمة للاستعداد والتركيز.

موعد بداية إجازة آخر العام الدراسي 1446 في المملكة

تنطلق العطلة الصيفية لجميع الطلاب من كافة المراحل الدراسية في المملكة يوم الخميس الموافق 23 ذو الحجة بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية حيث لتمنحهم فترة من الراحة والاسترخاء بعد عام دراسي شديد، أما بالنسبة لإجازة المعلمين والمعلمات تبدأ رسميًا في يوم 1 محرم 1447 وهذا يعني أن مدة إجازة المعلمين تستغرق حوالي شهر ونصف فقط قبل بدء التحضير للعام الدراسي الجديد 1447هـ.