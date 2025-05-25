ثبت تردد قناة طيور الجنة 2025 وسلي أطفالكم وعلمهم في الوقت ذاته

تهدف قناة طيور الجنه إلي بث العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة الحاملة بالكثير من الرسائل الهادمة والتي تتضمن تنمية المهارات اللغوية والذكاء، علي الرغم من وجود الكثير من القنوات الفضائية الأخري التي تبث برامج الأطفال ألا أن هذه القناة أثبتت جدارتها منذ أن تم انطلاقها حتي الآن بسبب تنوع محتوي الذي يناسب عقول هؤلاء الصغار، لعد تمكنهم بين التميز ما بين الصواب والخطأ لذا تعتبر قناة امنه في محتوياها ويثق بها أولياء أمورهم، كما يبحثون دائما علي الترددات الجديدة والتي من خلالها يتم بث القناة عبر السطور التالية سنوضح لكم جميه التفاصيل انتظرنا.

طيور الجنه عبر ترددها الجديد علي النايل سات

لمتابعه جميع برامج طير الجنه يرجي تحميل القناة عبر ترددها علي النايل سات من خلال البيانات التالية:

من خلال التردد: 11393.عبر معامل الاستقطاب: عمودي.

مؤشر ترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

تردد طيور الجنه عبر العرب سات الجديد

من اجل مشاهدة قناة طيور الجنه علي شاشات التلفاز عبر القمر الصناعي العرب سات حيث تتمثل هذه البيانات في:

التردد الجديد: 11310.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر استقطاب: عمودي.

معدل تصحيح: 3/2.

ضبط قناة طيور الجنه علي التلفاز

الآن يتاح للجميع استقبال قناة طيور الجنه عبر تردداتها الجديدة من خلال الاقمار الصناعية النايل سات، العرب سات، من خلال اتباع الخطوات التالية.