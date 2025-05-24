تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية ومتابعة الإعلان الأول من مسلسل المؤسس عثمان ح 193

تزايدت عمليات البحث حول تردد قناة الفجر الجزائرية تزامنا مع عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان المشهور عبر شاشتها كما يمكن ضبطها على معظم الأقمار الصناعية بجودة عالية نظرا لاستخدام التكنولوجية المتطورة عند تحديثها.
تردد قناة الفجر الجزائرية
لضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص لمتابعة اقوي المسلسلات التاريخية والإسلامية فيلزم معرفة البيانات الآتية
- تردد القناة: 12034
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4
تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات
يمكن ضبط قناة على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات التركية والعربية وذلك من خلال معرفة البيانات الآتية
- تردد القناة: 11034
- معامل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6
طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر
يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر بكل سهولة من خلال عملية إعداد سهلة ومباشرة وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- استخدام ريموت الكنترول من أجل الوصول إلى القائمة الرئيسية.
- الدخول إلى الإعدادات.
- اختار منها كلمة التركيب من أجل تغيير الإعدادات الأساسية.
- اختار كلمة ضبط القمر الصناعي وتحديد القمر المناسب لضبط القناة عليه.
- إدخال تردد قناة الفجر الجزائرية في القسم المخصص للترددات مع باقي البيانات المطلوبة.
- النقر على كلمة البحث التلقائي من أجل البحث عن تلك القناة في الحال.
- الانتظار بضع دقائق حتى يكتمل البحث.
- حفظ الإعدادات بعد ظهور قناة الفجر الجزائرية من أجل تثبيتها مع باقي القنوات الفضائية المشابهة لها.