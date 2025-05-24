تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية ومتابعة الإعلان الأول من مسلسل المؤسس عثمان ح 193

تزايدت عمليات البحث حول تردد قناة الفجر الجزائرية تزامنا مع عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان المشهور عبر شاشتها كما يمكن ضبطها على معظم الأقمار الصناعية بجودة عالية نظرا لاستخدام التكنولوجية المتطورة عند تحديثها.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص لمتابعة اقوي المسلسلات التاريخية والإسلامية فيلزم معرفة البيانات الآتية

تردد القناة: 12034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن ضبط قناة على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات التركية والعربية وذلك من خلال معرفة البيانات الآتية

تردد القناة: 11034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر بكل سهولة من خلال عملية إعداد سهلة ومباشرة وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية