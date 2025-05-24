ما تفاصيل شهادات البنك الاهلي المصري بعد خفض سعر الفائدة ! .. تابع التفاصيل الكاملة

في أعقاب قرار البنك المركزي بشأن خفض الفائدة من قبل لأول مرة منذ عام يتجه اهتمام المستثمرين إلى عمل شهادات ذات عوائد مرتفعة والتي لا تزال في البنك الأهلي المصري وتطرحها بعوائد مغرية لمدة ثلاثة سنوات وذلك بعد إلغاء الشهادة السنوية.

شهادات البنك الاهلي المصري

تم الإعلان عن الشهادات المتاحة في البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض بإلغاء الشهادات السنوية وهذه الشهادات المتاحة هي

شهادة الادخار البلاتينية ذات الأجل الثلاث سنوات بنسبة تصل إلى 21,5٪ شهريا

يمكن الادخار في تلك الشهادة بحد أقصى يصل إلى 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت وهي يتم الاستثمار فيها لمدة ثلاثة سنوات والعائد الجديد يصل إلى 19,5٪ بدلا من 21,5٪ سنويا وذلك بعد قرار خفض الفائدة من البنك المركزي.

شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتغير وتم تعديل العائد المتغير بانخفاض قدره 2,25٪.

يصل العائد في شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل ثلاثة سنوات بنسبة تصل إلى 25,25٪ ربع سنوي بدلا من 27,5٪ ويمكن الادخار بها بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

هناك بعض التفاصيل التي تخص الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج سواء الشهري او السنوي في البنك الأهلي المصري وهذه التفاصيل هي