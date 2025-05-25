تابع المؤسس عثمان الحلقة 193.. المواعيد وتردد القنوات الناقلة

يترقب الكثير من متابعين مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 وذلك بعد كشف الكثير من الأحداث في الحلقة السابقة 192، فيما كشفت الإعلانات المروجة للحلقة 193 قتل صوفيا لبويينا التي ربيتها بنفسها، بالإضافة إلي مفاجآت وتطورات جديدة في الحلقة القادمة، ظهور قادة بيزنطيين جدد ضد عثمان، لذا يبحث الكثير من المتابعين عن القنوات الناقلة للمسلسل، كل سنوضحه لكم عبر السطور القادمة.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

جاءت مواعيد بث حلقات المؤسس عثمان الموسم السادس، وفقًا لما يلي:-

بث الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء علي قناة ATV في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

بينما يتم عرض الحلقة يوم الأربعاء علي قناة ATV في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا.

يتم بث مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفجر الجزائرية عبر ترددها علي النايل سات

يمكنك متابعة حلقات المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية، كما في المعلومات التالية:-

تردد القناة الحديث: 12645.

عبر معامل الاستقطاب: أفقي.

من خلال مؤشر تصويب الخطأ التالي: 6/5.

رمز القناة: 27500.

قناة ATV عبر تردد الجديد علي النايل سات

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معدل الاستقطاب الجديد: أفقي.

التردد الجديد: 10796.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

خطوات استقبال القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

لمشاهدة الحلقة المنتظرة 193 من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية، ATV التركيا قم بإتباع الخطوات التالية من اجل تنزيلها علي التلفاز: