مواجهات قوية .. للتنافس في الترتيب “مباريات اليوم في الدوري المصري 24 مايو 2025”

تم الإعلان عن مباريات الدوري المصري التي سوف تقام مساء يوم السبت الموافق 24 من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء كما أن هناك العديد من المباريات التي سوف تقام في الأيام القليلة القادمة من شهر مايو للدوري المصري الممتاز.
مباريات اليوم في الدوري المصري
هناك العديد من المباريات التي سوف تقام مساء اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز وهذه المباريات تتمثل في الآتي
- مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود اليوم السبت الموافق 24 من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة بتروجيت والزمالك مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة البنك الأهلي المصري اليوم السبت 24 من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.
مباريات الدوري المصري الممتاز في الأيام القادمة
توجد العديد من المباريات التي سوف تقام خلال شهر مايو الجاري ومن أهم هذه المباريات ما يلي
- مباراة الإسماعيلي والجونة غدا الأحد الموافق 25 من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة إنبي وزد غدا في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري غدا في تمام الساعة الثامنة مساء.
- طلائع الجيش وغزل المحلة غدا في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة سيراميكا كليوباترا والاهرام يوم الأربعاء الموافق 28 من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة الأهلي وفاركو يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة المصري وحرس الحدود يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة بتروجيت والبنك الأهلي يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة الاتحاد السكندري وانبي يوم الخميس الموافق 29 من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة غزل المحلة والإسماعيلي يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة زد وسموحة يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.
- مباراة الزمالك وفاركو يوم السبت الموافق 31 من مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.