لطلاب الأزهر .. الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 ترم ثاني “من هنـــــا”

تزايدت عمليات البحث عن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني هذا العام من قبل الطلاب وأولياء الأمور وذلك بالتزامن مع الانتهاء الكامل من امتحانات الترم الثانى بالمرحلة الابتدائية الأزهرية في مختلف المحافظات في جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 ترم ثاني

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الازهري الترم الثاني بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية.

اختار كلمة خدمات الأزهر الشريف من الخيارات المتاحة في قائمة الموقع.

تحديد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني.

إدخال بيانات الطالب في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق.

النقر في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة الدرجات التي تخص النتيجة حال ظهورها واعتمادها بشكل إلكتروني.

يرجى على ولي الأمر أو الطالب أن يقوم بإدخال بيانات الاستعلام بشكل صحيح، حتى يتمكن الحصول على النتيجة بكل سهولة.

مراحل تصحيح ورصد الدرجات

هناك بعض التفاصيل التي تخص مرحلة تصحيح ورصد الدرجات لمرحلة الصف الخامس الابتدائي الأزهري الترم الثاني وهذه التفاصيل هي