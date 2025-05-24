سعر ومواصفات شكرًا لك. إليك مقالًا احترافيًا ومطولًا عن هاتف Galaxy A36 يحتوي على العناوين الفرعية المطلوبة: المواصفات، المميزات، العيوب، والسعر، دون استخدام رموز تعبيرية أو مصادر، وبأسلوب واضح لا يقل عن 300 كلمة. — هاتف Galaxy A36: توازن الأداء والتكلفة في الفئة المتوسطة تسعى سامسونج باستمرار إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية من خلال تقديم أجهزة تجمع بين المظهر العصري والأداء العملي، ويأتي هاتف Galaxy A36 كأحد أبرز هواتف الفئة المتوسطة التي تستهدف المستخدم الباحث عن قيمة فعلية مقابل ما يدفعه. مواصفات هاتف Galaxy A36 الشاشة: شاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة بدقة +FHD توفر ألوانًا زاهية وتجربة مشاهدة مريحة للعين. المعالج: معالج ثماني النواة (غالبًا من نوع Exynos أو Snapdragon حسب المنطقة) يمنح الهاتف أداءً مستقراً في المهام اليومية. الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر microSD. الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية العدسة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التصوير الليلي ووضع البورتريه. الكاميرا الأمامية: بدقة 13 ميجابكسل تتيح التقاط صور سيلفي واضحة. البطارية: سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط. النظام: أندرويد 14 بواجهة One UI 6. مميزات Galaxy A36 تصميم أنيق وخفيف الوزن يناسب الاستخدام اليومي. شاشة ذات جودة عالية تعزز تجربة مشاهدة الفيديوهات والألعاب. أداء ثابت وسلس في التنقل بين التطبيقات بفضل المعالج والذاكرة المناسبة. كاميرات تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور تلقائيًا. بطارية تدوم ليوم كامل مع دعم للشحن السريع. دعم شبكات الجيل الخامس (5G) في بعض الإصدارات. عيوب Galaxy A36 جسم الهاتف قد يكون من البلاستيك مما يجعله عرضة للخدوش بسهولة. لا يدعم مقاومة الماء والغبار بمعايير مرتفعة. سرعة الشحن لا تعتبر الأفضل مقارنة ببعض المنافسين في نفس الفئة. لا توجد سماعات أذن مضمنة في بعض الأسواق. الأداء في الألعاب الثقيلة قد لا يكون مثالياً لفترات طويلة. سعر Galaxy A36 يختلف سعر الهاتف حسب السوق والنسخة المختارة من حيث الذاكرة، لكنه يتراوح تقريبًا بين 240 إلى 300 دولار أمريكي، أو ما يعادل 9,000 إلى 11,000 جنيه مصري. السعر قد يختلف حسب الضرائب والعروض المحلية. — إذا رغبت في نسخة دعائية من المقال أو تصميم صورة مقارنة للمواصفات، يمكنني مساعدتك في ذلك أيضًا.هاتف Galaxy A36