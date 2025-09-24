غني وغرد مع عصافيرك .. تردد قناة كراميش الجديد للأطفال على نايل سات 2025

يود الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات معرفة التردد الخاص بقناة كراميش كيدز هذا العام الذي وقد تحرص إدارة القناة على تغيير التردد من حين إلى آخر للحفاظ على جودة القناة للمحتوى التي تقوم بعرضه من أناشيد الأطفال والكرتون والبرامج الهادفة سواء التعليمية أو الترفيهية ويمكن حذف التردد القديم الخاص بالقناة وإعادة إدخال التردد الجديد.

تردد قناة كراميش الجديد

تبحث العديد من الأسر عن تردد قناة كراميش الجديد لتحميلها لأطفالهم على القمر الصناعي نايل سات بأعلى جودة وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة 11430.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

القمر الصناعي هو نايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ضبط قناة كراميش على الرسيفر لمشاهدة المحتوى الذي يخص على القمر الصناعي عرب سات من خلال معرفة البيانات التالية

تردد القناة 11390.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة sd.

خطوات ضبط قناة كراميش كيدز على جهاز الاستقبال

يستطيع المهتمين بقناة كراميش كيدز للأطفال معرفة طريقة ضبطها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات بجودة عالية لأطفالهم وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية