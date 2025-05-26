«سامسونج تضرب من جديد».. هاتف Galaxy A36 يظهر بترقية ثورية تجمع بين التصميم الفاخر والمواصفات الفتاكة في الفئة المتوسطة!

تواصل شركة سامسونج جهودها المستمرة في تقديم أجهزة ذكية تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن أداء جيد وسعر مناسب وتأتي سلسلة Galaxy A في مقدمة هذه الفئة، حيث يمثل هاتف Galaxy A36 أحد الخيارات الحديثة التي تجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية الجيدة لتوفير تجربة استخدام متكاملة دون تكاليف مرتفعة.

مواصفات هاتف Galaxy A36

يتميز هذا الهاتف بشاشة Super AMOLED قياسها يبلغ ست بوصات وستة أعشار البوصة وتوفر دقة عرض عالية تضمن للمستخدم تجربة مشاهدة واضحة ومريحة.

المعالج المستخدم في الجهاز من الفئة المتوسطة وهو ثماني النواة مما يمنح الهاتف قدرة على تشغيل التطبيقات بسلاسة والتنقل بينها دون بطء ملحوظ.

الهاتف متاح بعدة خيارات من حيث الذاكرة العشوائية حيث تبدأ من ستة جيجابايت وتصل إلى ثمانية جيجابايت أما سعة التخزين الداخلية فتبدأ من مئة وثمانية وعشرين جيجابايت مع إمكانية توسيعها عبر بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة خمسين ميجابكسل مدعومة بعدسات مساعدة لتحسين التصوير في أوضاع مختلفة.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة مناسبة لمحبي صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

البطارية بسعة خمسة آلاف مللي أمبير وهي تكفي لاستخدام يوم كامل مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة خمسة وعشرين واط.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد مع واجهة سامسونج المعتادة التي توفر خيارات تخصيص عديدة.

مميزات هاتف Galaxy A36

شاشة بألوان حيوية وزوايا رؤية واسعة.

تصميم أنيق وخفيف الوزن يناسب الاستخدام اليومي.

أداء مستقر في معظم التطبيقات والألعاب المتوسطة.

كاميرات قادرة على التقاط صور بجودة جيدة في ضوء النهار.

بطارية تدوم لساعات طويلة وتدعم الشحن السريع.

واجهة استخدام سهلة وتدعم التحديثات.

عيوب هاتف Galaxy A36

الخامات المستخدمة في التصنيع قد لا تكون بنفس جودة الهواتف الرائدة.

لا يتوفر دعم لمقاومة الماء والغبار بمستوى عال

الأداء في الألعاب الثقيلة قد لا يكون الأفضل ضمن الفئة

سرعة الشحن متوسطة مقارنة ببعض المنافسين

غياب بعض الملحقات في علبة الهاتف مثل سماعات الأذن

سعر هاتف Galaxy A36

يتوفر الهاتف بأسعار متفاوتة حسب الأسواق المحلية حيث يتراوح متوسط السعر بين تسعة آلاف إلى أحد عشر ألف جنيه مصري أو ما يعادل مئتين وأربعين إلى ثلاثمئة دولار أمريكي، مما يجعله خيارا مناسبا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف بإمكانيات متوازنة دون دفع مبالغ كبيرة.