بكل سهولـة.. استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2025 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية السودانية

حالة من الترقب يشهدها الشعب السوداني وهم في انتظار ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2025 بشكل رسمي، وتعد هذه النتائج إحدى الأمور الحاسمة من أجل تحديد المسار المهني والأكاديمي للطلبة، ولقد تسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التعليمية وتوفير كافة الوسائل الحديثة التي تتوافق مع متطلبات العصر الحديث ومن أجل هذا أتاحت الوزارة موقع رسمي يتم من خلاله استخراج العلامات بكل نزاهة وشفافية.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2025

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2025 بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومن أجل التماشي مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم كله وتتبعه جميع المنظومات تم إطلاق رابط رسمي وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على خانة عرض النتيجة والانتظار قليلاً حتى ظهورها على الشاشة متضمنة بيان درجات كل مادة تم امتحانها.

موعد ظهور نتائج الشهادة السودانية 2025

حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن نتائج الشهادة السودانية للعام الدراسي الجاري 2025/2024، حيث كشفت بعض المصادر أن عملية التصحيح والمراجعة ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا، مؤكدة إلى اهتمامها بتحري الدقة عند التصحيح وذلك لضمان منح كل طالب حقه، وتابع المصدر بضرورة تحري الدقة عند نشر معلومات عن النتيجة منعاً لتشتت الطلبة، ولقد أشارت إلى متابعة الموقع الرسمي باستمرار للإطلاع على كل ما هو جديد.