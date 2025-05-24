تعرف على تفاصيل قانون الخدمة العسكرية 2025 في مصر بعد التعديلات الأخيرة

شهدت شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية بحث مكثف بشأن قانون الخدمة العسكرية 2025 حيث انتشرت الكثير من الأخبار التي تشير بوجود تغييرات ومستجدات على قوانين التجنيد؛ ونريد التنويه بأن الخدمة العسكرية واجب على كل مواطن مصري يرغب في تحقيق الأمن والأمان لنفسه وأسرته حيث يتوجب عليه قضاء فترة محدد في خدمة بلده بناءً على مستوى التعليم الذي حصل عليه والذي يختلف من التعليم المتوسط إلى التعليم العالي وبالتأكيد هناك مجموعة من الحالات تم مراعاتها من قبل وزارة الداخلية بحيث ألا يكونوا مؤهلين لأداء الخدمة العسكرية بناءً على اللوائح والقوانين العسكرية.

قانون الخدمة العسكرية 2025

تم إصدار مجموعة من التعديلات على قانون الخدمة العسكرية 2025 والتي تهدف إلى تنظيم وترتيب آلية التجنيد في الجيش كما ذكرت الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية بشأن الحالات المعفاة من التجنيد من خلال صفحتها الرسمية المتاحة على شبكة الإنترنت سواء كان إعفاء بصورة مؤقتة أو بشكل دائم سواء لأسباب صحية أو اجتماعية وإليكم عدد من الحالات:

أي شاب مصري يعاني من الإصابة بأي من الأمراض الصعبة أو المزمنة.

الشباب الذين لديهم أي نوع من أنواع الإعاقة سواء الجسدية أو الذهنية يتم إعفائه من الخدمة العسكرية.

الأسرة التي تتكون من ابن وحيد على بنات أو بمفرده.

كما يتم الحصول على قرار الإعفاء للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 30 عام.

استخراج وثيقة الإعفاء العسكري

كما يمكن بكل سهولة ويسر استخراج وثيقة الإعفاء من الخدمة العسكرية 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية: