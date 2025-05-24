“اختلافًا طفيفًا”.. سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت 24 مايو 2025 وتوقعات الفترة القادمة

تعد أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين والمستثمرين في العراق، وترتبط هذه الأسعار بشكل مباشر بقوة الاقتصاد المحلي وحركة الأسواق، كما تؤثر على الأنشطة التجارية وأسعار السلع الأساسية، وفي ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، باتت متابعة سعر صرف الدولار في العراق اليوم مسألة ضرورية لكل من يتعامل بالعملة الأجنبية أو يتأثر بتغيراتها بشكل يومي.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت 24 مايو 2025

تشهد حركة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 24 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا مع بعض التغييرات الطفيفة بين المدن الكبرى، وتبرز الفروقات بين أسعار البيع والشراء في بغداد وأربيل والبصرة، حيث يعكس ذلك اختلاف الطلب والعرض بين هذه المناطق، فيما يلي جدول يوضح سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت في أهم المدن العراقية:

المدينة سعر البيع (دينار) سعر الشراء (دينار) بغداد 142,750 142,250 أربيل 142,250 142,100 البصرة 142,250 142,000

من خلال هذه الأسعار نلاحظ أن بغداد تسجل أعلى سعر بيع للدولار مقابل الدينار، في حين تظهر اختلافات بسيطة في أسعار الشراء، وهو ما يعكس تباين التوزيع الجغرافي للعرض والطلب في الأسواق العراقية.

أثر تعديل سعر الصرف على الاقتصاد العراقي

منذ إصدار قرار مجلس الوزراء العراقي في 7 فبراير 2022 بتثبيت سعر صرف الدولار الرسمي عند 1320 دينارًا للدولار الواحد، شهدت الأسواق حالة من الاستقرار النسبي في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، وقد ساهم هذا التعديل في تقليل التذبذبات الحادة، وساعد في توحيد أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازي، مما انعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار داخل العراق.

إضافة إلى ذلك، كانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة العراقية الرامية لتحسين السيولة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توقعات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الفترة المقبلة

تشير المؤشرات إلى استمرار حالة الاستقرار في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال الأيام القادمة، مع إمكانية حدوث تغيرات محدودة ترتبط بعدة عوامل، من أبرزها:

تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.

التطورات السياسية والأمنية في العراق.

السياسات والإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي.

لهذا السبب، ينصح بمتابعة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بشكل دوري، حيث من المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة نسبيًا مع احتمال حدوث ارتفاعات أو انخفاضات طفيفة في السوق غير الرسمية، وفقًا لتطورات السوق المحلية والسياسات الاقتصادية المعتمدة.