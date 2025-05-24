“متاح من هنا” الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2025، حيث طرحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة إلكترونية تسهل على الجميع التعرف على قيمة الدعم النقدي وبالأخص بعد الإعلان عن طرح دفعة جديدة من الأسر المستحقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل وصول الدعم للفئات الأولى بالدعم والأسر الأكثر احتياجا من أجل تحسين مستوى المعيشة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2025

يمكنكم الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويكون ذلك عبر اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

في بدء الأمر الدخول إلى موقع برنامج تكافل وكرامة.

من ثم انقر على القائمة، اختيار الموقف من البطاقة.

ثم يتم كتابة الرقم القومي بشكل صحيح ودقيق.

عليك الآن النقر على خانة استعلم وانتظر لتظهر النتيجة.

أخيرا ستظهر أمامك النتيجة سواء بالقبول أو الرفض أو ما زال قيد الفحص.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025 بالزيادة الجديدة

في نفس السياق، فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025 ليكون بدء من يوم 15 لكل شهر ميلادي وبناء على ذلك فقد تم صرف معاش شهر مايو من يوم الخميس الموافق 15 مايو الحالي ويستمر الصرف حتى الآن، فيما حددت الوزارة بدء صرف الزيادة الجديدة للمعاش بدء من دفعة شهر أبريل الماضي بنسبة 20% وذلك وفقا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.