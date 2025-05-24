“سجل الآن من هنا” خطوات التسجيل في تأمين كنوبس المغرب 2025 من الموقع الرسمي cnops.org.ma والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير عن كيفية التسجيل في تأمين كنوبس المغرب 2025، حيث يكون ضمن الخدمات المقدمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس ويأتي ذلك في إطار الحصول على التأمين الصحي بالمغرب، كما أنه يمكن التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي في إطار تسهيل الوصول للرعاية الصحية بشكل سهولة وأمان، فقد أصبح الآن بإمكان كافة المواطنين تسجيل بياناتهم للوصول إلى عدد من الخدمات المتنوعة.

التسجيل في تأمين كنوبس المغرب 2025

يمكن للمواطنين والمؤمن عليهم إمكانية التسجيل في تأمين كنوبس المغرب لعام 2025 من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي من ثم يتم اتباع الخطوات الآتية:

في البداية الدخول على رابط موقع كنوبس.

من ثم يتم النقر على خانة تسجيل حساب جديد.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات اللازمة.

كتابة كل من رقم التسجيل ورقم البطاقة الوطنية.

التأكد من صحة البيانات التي تم إرفاقها بشكل دقيق.

عليك الآن اختيار كلمة مرور، ثم انقر على خانة التسجيل.

أخيرا ستحصل على رسالة تفيد تفعيل حسابك، لتتمكن بذلك من الوصول للخدمات الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في موقع كنوبس الجديد 2025

يوجد بعض من الأوراق المطلوبة التي تمكنكم من التسجيل في موقع كنوبس وجاءت أبرزها على النحو الآتي: