بكل سهولـة :: رابط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر الموقع الرسمي والشروط

يهتم العديد من المواطنين العراقيين بالتعرف على طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة التموين العراقية أنه يجب تحديث بطاقة التموينية في إطار ضمان استمرار الحصول على الدعم الغذائي وكذلك العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وأشارت الوزارة بأنه يجب تحديث البيانات إلكترونيا عبر الدخول على موقع أور الإلكترونية ويكون ذلك دون الحاجة للذهاب لأي من المكاتب التموينية وكذلك الوقوف في الطوابير والزحام.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

يوجد عدد من الخطوات اللازمة التي تمكنك من تحديث البطاقة التموينية 2025 في دولة العراق، ويكون ذلك من خلال النقاط التي تمثلت على النحو التالي:

في بدء الأمر يتم الدخول على رابط منصة أور الرقمية.

من ثم يتم اختيار القائمة، ثم قسم التجارة والتموين.

الضغط على خانة تسجيل الدخول بحسابك على الموقع.

بعد ذلك كتابة رمز التحقق المتاح بشكل صحيح.

اختيار خانة تحديث بطاقة التموين، وإدخال رقم البطاقة التموينية.

ثم يتم رفع المستندات اللازمة بصيغة بي دي أف.

كما يجب التأكد من صحة المعلومات التي تم إرفاقها.

تحديد المحافظة التابع لها الشخص المتقدم.

أخيرا عليك النقر على خانة إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية 2025 العراق

حددت وزارة التموين العراقية أنه يوجد عدد من الشروط المطلوبة من أجل تحديث البطاقة التموينية، وتمثلت أبرز الشروط كالتالي: