الان متاح رابط استخراج نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان “بالرقم الامتحاني” عبر موقع وزارة التربية والتعليم العمانية moe.gov.om

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان بشكل رسمي، وتعد هذه المرحلة إحدى المراحل الحاسمة والهامة لمستقبل الطلبة المهنية والأكاديمية لذا تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل إتاحة النتائج بشكل دقيق وبكل نزاهة وشفافية، ومن أجل التسهيل والتيسير على الطلاب تم إتاحة خدمة الاستعلام عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي التابع لها.

رابط نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان

قامت الجهات المختصة بإطلاق رابط نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان والذي يعد واحداً من أهم الروابط الإلكترونية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة التعليمية، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العمانية.

الضغط على قسم خدمات الطالب من خلال القائمة الرئيسية.

النقر على خانة نتائج الدبلوم من القائمة المتاحة.

اختيار الولاية التي يتبع الطالب لها.

تدوين الرقم المدني ورقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على خيار استعلام ثم الانتظار قليلاً حتى عرض النتيجة والدرجات على الشاشة بالتفصيل.

يمكن الاحتفاظ بالنتيجة من خلال الضغط على خانة طباعة.

موعد ظهور نتيجة الدبلوم العام 2025 بسلطنة عمان

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد نتائج الدبلوم العام 2025 في سلطنة عمان إلا أنه من المتوقع صدور النتائج في القريب العاجل وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ويذكر أنه من الممكن استخراج النتائج من خلال تطبيق ولي الأمر كما يمكن إرسال رسالة نصية تشتمل على رقم الجلوس وإرسالها إلى الرقم 90200 عبر أوريدو أو عمانتل.