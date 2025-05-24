قرار عاجل يصدم السودانيين بوقف تأشيرات العمل في السعودية

أصدرت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، تحديثًا جديد يُثير قلق العديد من السودانيين على منصة “قوى” المتخصصة في إصدار تأشيرات العمل الجديدة، ناهيك عن أن التحديث الجديد يتضمن سحب الجنسية السودانية ضمن قائمة الجنسيات المتاحة لإصدار مث هذه التأثيرات، وهو ما يُعني توقفًا مؤقتًا من أجل إصدار تأشيرات العمل الجديدة الخاصة بالعاملين السودانيين، فيما أن ذلك يأتي دون إصدار أي إعلان رسمي يوضح ذلك.

إيقاف تأشيرات العمل مؤقتًا

وجاء قرار وقت إصدار التأشيرات المؤقت ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها تزامنًا مع دخول موسم الحج، وتزامنًا مع التصاعدات التي تتم في المنطقة وخاصة من بعض الدول المصدرة إلى العمالة، حتى أن المنصة من الممكن أن تُعيد إدراج الجنسية عقب انتهاء الموسم مباشرة أو العمل بالوضع القانوني المنظم في المملكة العربية السعودية، واختلفت الآراء حول هذا القرار المفاجئ، ما بين أنه يُدعى لإيقاف مؤقت لحين الانتهاء من موسم الحج، لكن البعض الأخر تخوف بشكل كبير عقب إصدار هذا القرار مؤخرًا.

نبذة عن منصة قوى لإصدار تأشيرات العمل

تعتبر منصة قوى من المنصات البارزة في المملكة العربية السعودية، التي تهيمن جميع خدمات العمل بالنسبة لراغبي الإقامة في السعودية، ومن أهمها خدمة إصدار تأشيرات العمل وكذلك الإقامات والزيارات، بما يتمكن الشخص المستفيد من تقديم طلب والعمل على معالجة البيانات الخاصة بالعاملين الأجانب داخل المملكة، حتى أنها تتمتع بالتواصل المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل أعيدت السعودية قرار إيقاف التأشيرات؟

وبعد أن صدر هذا القرار، لقى بلبلة كبيرة بين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك لم تُعلن أي جهة أو تُصدر قرارات رسمية تعيد النظر في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمل الخاصة بالسودانيين.