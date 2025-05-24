شوف اسمك هنا.. أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025 الوجبة السابعة عموم المحافظات عبر “مظلتي”

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف أخيراً عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025 الوجبة الأخيرة خلال الساعات الماضية وشملت الكشوفات الأرامل والمطلقات والعمالة الغير منتظمة وأيضاً كبار السن ذو الدخل المحدود، ولكي تضمن الوزارة وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط وفقاً لها يتم قبول أو رفض طلبات المتقدمين، وبجانب هذا أتاحت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية عبر منصة مظلتي الإلكترونية تسهيلاً على المتقدمين.

رابط أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025

أصبح الآن من السهل على المتقدمين الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025 عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى التوجه لمقر مكتب الشؤون الاجتماعية، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول من خلال ادخال الرقم القومي.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تحديد الولاية التي ينتمي المستعلم لها.

الضغط على خانة بحث وسوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بصاحب الطلب على الشاشة.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أدرجت الجهات المعنية المتمثلة بوزارة العمل أسماء المستفيدين من الدفعة السابعة ضمن الموازنة الجديدة، ومن أجل التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع الشروط والتي جاءت على النحو التالي: