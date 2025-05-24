Kuruluş Osman.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس كاملة وبأعلى جودة HD

أثار اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 جدل واسع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي عقب نشره من قِبل الشركة المنتجة، حيث ضم الإعلان مشاهد مفاجئة وصادمة مما زاد فضول المشاهدين في الرغبة باستكمال باقي الأحداث، والجدير بالذكر أن هذا العمل حقق نجاح باهر في الشرق الأوسط كله وذلك بفضل الأحداث الشيقة التي تحكي عن تاريخ الدولة العثمانية وأظهر العمل المؤامرات والصراعات التي خاضها عثمان الغازي من أجل بناء دولة قوية حكمت العالم.

اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

أحداث جديدة كشفها اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس خلال عرضه على المواقع الإلكترونية، وكشف الإعلان عن قيام حليمة بطعن صوفيا التي خانت القبيلة واشتركت مع العدو، وعلى صعيد آخر حقق هذا العمل إيرادات كبيرة منذ عرض الموسم الأول الذي استكمل مشوار أرطغرل في بناء دولته، ويشارك في العمل مجموعة من كبار الفنانين والفنانات الأتراك على رأسهم النجم بوراك أوزتشيفيت والذي لديه شهرة كبيرة في الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

يعرض المسلسل التركي على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء بتمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا بينما تنقل قناة الفجر الجزائرية الحلقة مترجمة باللغة العربية كل خميس بتمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة جميع الحلقات عبر موقع قصة عشق الإلكتروني.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية من خلال ضبط الإحداثيات التالية: