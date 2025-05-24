عيش السرعة مع OPPO K12 الجديد.. أداء فائق شحن خرافي وتصميم مميز يليق بجيل السرعة والمستقبل

هاتف OPPO K12 هو واحد من أبرز هواتف أوبو لعام 2025، حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية المتقدمة التي تلبي تطلعات المستخدم العصري، يتميز الهاتف بأداء قوي بفضل المعالج الحديث، وسرعة شحن مذهلة تناسب الاستخدام اليومي المكثف، كما يقدم تجربة متكاملة لمحبي التصوير والألعاب، مما يجعله منافسًا شرسًا في فئة الهواتف المتوسطة العليا، في هذا المقال نستعرض لكم كل ما يخص الهاتف من سعر ومواصفات إلى أبرز العيوب والمزايا.

أبرز المواصفات:

المعالج: Snapdragon 7 Gen 3 الشاشة: 6.7 بوصة AMOLED معدل التحديث: 120 هرتز الرام: 8 أو 12 جيجابايت التخزين الداخلي: 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل رئيسية + 8 ميجابكسل واسعة الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل البطارية: 5500 مللي أمبير الشحن: سريع بقوة 100 واط نظام التشغيل: أندرويد 14 بواجهة ColorOS 14

أهم المزايا:

أداء ممتاز في الألعاب والتطبيقات الثقيلة

شاشة AMOLED ساطعة وألوانها دقيقة

شحن سريع بقوة 100 واط يشحن الهاتف بالكامل خلال أقل من 30 دقيقة

كاميرا رئيسية تقدم صورًا واضحة في الإضاءة الجيدة

تصميم أنيق وخفيف الوزن

بطارية ضخمة تدوم ليوم ونصف

دعم شبكات الجيل الخامس

مقاومة لرذاذ الماء والغبار

صوت ستيريو نقي وعالي الجودة

واجهة سلسة وغنية بالخيارات

العيوب:

لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي

لا يحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم

الكاميرا الواسعة متوسطة الجودة

لا يدعم الشحن اللاسلكي

غير مزود بمثبت بصري للكاميرا الخلفية

السعر في السوق المصري (تقريبي):

حوالي 14,500 جنيه مصري لنسخة 8+256 جيجابايت

يُعتبر OPPO K12 واحدًا من أقوى هواتف الفئة المتوسطة لعام 2025 بفضل معالجه القوي، شاشته المبهرة، وسرعة شحنه الخرافية، ورغم بعض العيوب مثل غياب الشحن اللاسلكي وعدم دعم الذاكرة الخارجية، إلا أن الهاتف يعوّض ذلك بمواصفات رائدة وأداء يليق بالمستخدم العصري، إن كنت تبحث عن هاتف شامل بتصميم جميل وسعر معقول وتجربة استخدام متكاملة، فإن OPPO K12 هو الخيار المثالي لك في هذه الفئة السعرية.