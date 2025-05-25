“أحداث مشوقة ومفاجئة” Kuruluş Osman موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسم السادس عــبر تردد قناة الفجر الجزائرية

عقب نشر الإعلان الأول الترويجي من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسم السادس على وسائل التواصل الاجتماعي ازدادت نسبة المشاهدة بصورة عالية للغاية، حيث ترك الإعلان المتابعين في ذهول وحيرة إذ ضمت المشاهد قتل صوفيا بعد طعنها على يد حليمة التي اكتشفت مؤخراً أنها الابنة الشرعية للسلطان عثمان مما زاد لدي المشاهدين التشويق والإثارة والرغبة في استكمال باقي الأحداث.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس بعد عرضه على الشاشات التركية في اليوم الذي يسبقه، وتعرض الحلقات مترجمة باللغة العربية بتمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية وخلال الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات، كما يمكن مشاهدة جميع الحلقات عبر موقع قصة عشق الإلكتروني في أي زمان ومكان.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يتاح الآن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بكل سهولة ويسر، حيث تنقل القناة مجموعة رائعة من الأعمال التركية الحصرية على رأسهم قيامة عثمان والذي حقق نجاح باهر بتركيا والوطن العربي أجمع، وفيما يلي إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة ATV التركية

يعرض المسلسل التركي المؤسس عثمان على قناة atv كل يوم أربعاء بتمام الساعة 8:00 مساء بجودة عالية النقاء، وفيما يلي إليك التردد: