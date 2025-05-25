“وزارة المـاليــة mof.gov.iq“ كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2025 بالعراق وموعد صرف الرواتب لشهر يونيو 2025 وحقيقة الــزيـادة لعيد الأضحى

وفقًا للمواعيد الرسمية لوزارة المالية العراقية فإن صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 سيبدأ اعتبارًا من الأحد 1 يونيو 2025 وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتاد لصرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي، وأكدت الوزارة عدم وجود أي تغيير في موعد الصرف لهذا الشهر، حيث لم يصادف عطلة رسمية تتطلب تعديل الجدول.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم التقاعدية من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

ثم قم باختيار خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد من الصفحة الرئيسية.

الخطوة التالية قم بتعبئة النموذج بالبيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الرقم التقاعدي والرقم الوطني.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقاعد.

ثم الضغط على زر استعلام للحصول على تفاصيل الراتب التقاعدي.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي في العراق

وفقًا للقانون العراقي يشترط للحصول على الراتب التقاعدي ما يلي:

السن القانوني للتقاعد 60 عامًا مع إمكانية الاستمرار حتى 63 عامًا لبعض المهن.

يجب أن يكون الشخص قد خدم لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع بلوغ 45 عامًا من العمر.

يمكن التقاعد المبكر لمن بلغ 50 عامًا مع 25 سنة خدمة.

الحد الأدنى للراتب التقاعدي 500,000 دينار عراقي شهريًا، ويشمل مخصصات تحسين المعيشة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

أكدت وزارة المالية العراقية أنه لا توجد أي زيادة في رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025، وأن ما يتم تداوله من أنباء عن زيادات استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك هي مجرد شائعات وأخبار غير صحيحة.