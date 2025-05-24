نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2025 الترم التاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي للنتائج eduserv.cairo.gov.eg

ينتظر أولياء أمور طلبة المرحلة الإبتدائية موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2025 الدور الأول بفارغ الصبر، حيث انطلق الطلاب أداء امتحانات الترم الثاني منذ عدة أيام، ولقد أكدت الجهات المختصة أن النتائج لم تُعلن حتى الآن بسبب عدم انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة إلا أنه من المؤكد سيتم نشرها على الموقع الرسمي فور اعتمادها.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2025

أكدت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة أن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2025 للفصل الدراسي الثاني سيتم إتاحتها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة التربية والتعليم وذلك من أجل التسهيل على الطلاب، ولقد تعد المرحلة الإبتدائية إحدى أهم المراحل التعليمية التي من خلالها يتم تأسيس الطالب جيداً ولاسيما أنه يترتب عليها باقي المراحل التعليمية، ومن ناحية أخرى أشارت الجهة المختصة إلى ضرورة تصحيح أوراق الإجابات عقب الانتهاء من أداء امتحان المادة الدراسية مباشرة لضمان إعلان النتائج مبكراً.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية 2025

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل توفير كافة الوسائل التعليمية التي تتوافق مع متطلبات العصر الحديث، وفيما يلي إليك خطوات استخراج النتائج إلكترونياً: