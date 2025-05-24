“رابط مباشر شغال” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا برقم الجلوس لعموم المحافظات

يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا وخطوات الاستعلام عنها، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من أداء فترة الامتحانات الفترة الماضية، حيث تعتبر تلك المرحلة هي هامة في حياة الطلاب لأنها نقطة تحول إلى مرحلة التعليم المتوسط، فيما قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بطرح عدد من الطرق التي يمكن خلالها التعرف على النتيجة وذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع الوزارة الرسمي.

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

أشارت وزارة التربية العراقية أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي حتى هذا الوقت، ومن المنتظر الإعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، وبعد ذلك يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا ومن ثم يتم اتباع الخطوات المقبلة:

في بدء الأمر يتم الدخول على رابط موقع نتائجنا.

من ثم يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

ثم يتم اختيار قسم الصف السادس الابتدائي.

تحديد الدور الأول وكذلك تحديد العام الدراسي الحالي.

بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

النقر على زر تنزيل ملف النتائج وتكون في صيغة PDF.

أخيرا سيتم بالفعل تنزيل الملف فقم بالبحث عن اسم الطالب.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025